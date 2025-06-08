Де ла Фуэнте – перед финалом против Португалии: «Бесконечно восхищаюсь Роналду»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед финалом Лиги наций против Португалии поделился мыслями о легенде соперника Криштиану Роналду. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

В финале мы увидим две супердержавы. У меня отличные отношения с их тренером. Мы играем с друзьями, а Роналду – один из величайших. Я безмерно восхищаюсь им. Здорово видеть, как футболист его возраста продолжает играть. Это очень сложный соперник, и этот матч мог бы быть финалом чемпионата мира. В воскресенье мы можем снова войти в историю.

Я всегда чувствовал признание и любовь от тех, кто важен для меня, и очень ценю его слова. В свою очередь хочу выразить ему свое уважение. Он легенда футбола и человек, который пропагандирует истинные ценности игры. Он является примером для всех нас. Нам повезло сыграть против Португалии, которую ведет за собой человек, оставивший след в истории.