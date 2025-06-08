Де ла Фуэнте: «Постараемся удивить Португалию в финале»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от финала Лиги наций против Португалии. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Очень сложно дойти до финала, и главное в этой команде то, что они жаждут побед. Они хотят большего: бороться и побеждать. В глазах как игроков, которые были в команде и раньше, так и новых был один и тот же выражение. Я рад видеть молодых игроков, которые хотят войти в историю национальной команды.

Как я могу относиться равнодушно к тому, что могу стать самым титулованным тренером в истории сборной? Конечно, это радует, это повод для гордости. Но я об этом не думаю. Я понимаю, как сложно постоянно добиваться успеха. Это моя работа, я отвечаю за замечательных игроков. Мне нравятся вызовы, и я готов принимать их. Если не получится сейчас, вернусь и найду новые задачи.

С самого начала мы понимали, насколько эта борьба будет жесткой – и результаты это подтверждают. Не каждый день приходится играть с такими сильными командами. Здесь четыре из пяти лучших сборных Европы. Это очень серьезный и престижный турнир – впоследствии его значимость только возрастет. Каждый соперник непростой, но Португалия – очень мощная команда. В ее составе играют талантливые футболисты, они универсальные и быстрые, в их идеях есть что-то похожее на наши. Мы постараемся их удивить, использовать свои сильные стороны, чтобы их победить.

Центр поля – важная зона, где создаешь моменты и можешь доминировать в игре. Нужно избегать ошибок, нужно быть максимально точными возле ворот. Мы должны стремиться контролировать все аспекты игры, потому что на таком уровне результат матча редко зависит от чего-то одного. Очень редко можно увидеть четыре команды с таким количеством звезд.

Ребята получили отличное футбольное воспитание. Футбол – это умение справляться с трудностями, приносить жертвы, искать решения. Когда ты всю жизнь этим занимаешься, никакие сложные игры тебя не пугают.

Мои ребята умеют выходить из сложных ситуаций. В спорте никогда нельзя расслабляться. Они играют и борются с одной идеей, с одинаковой самоотдачей, с духом и энергией с первой минуты и до финального свистка. Это поколение футболистов, за которым мы следим, имеет уникальное качество - у них потрясающий талант, но они жаждут побед и полны амбиций. Это очень важно.