Дебютант сборной Украины не нужен Динамо и Шахтеру? Мнение директора Карпат
Бывший тренер футболиста рассказал о серебряном призере УПЛ
около 1 часа назад
Защитник Александр Мартинюк дебютировал за сборную Украины в заключительном матче на Canadian Shield против Новой Зеландии (2:1) и оформил ассист. Бывший тренер футболиста в Волыни, а ныне – директор Карпат по развитию, Андрей Тлумак поделился мнением о игроке.
Я не соглашусь с тем, что Марцинюк не нужен Динамо или Шахтеру. В своей нынешней форме он однозначно должен интересовать такие клубы.
Чем больше конкуренция в грандах, тем лучше играть на все три фронта: чемпионат, еврокубки, Кубок Украины. Тем более Шовковский показал, как классно умеет использовать ротацию, и это приносит результат, ведь Динамо стало чемпионом, – сказал Тлумак в интервью «Украинскому футболу».
Ранее был назван лучший игрок матча Новая Зеландия – Украина. Футболист, получивший премию, прокомментировал победу «сине-желтых».
Также главный тренер сборной Украины Ребров сравнил матчи против Канады и Новой Зеландии.
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