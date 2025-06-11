Защитник Александр Мартинюк дебютировал за сборную Украины в заключительном матче на Canadian Shield против Новой Зеландии (2:1) и оформил ассист. Бывший тренер футболиста в Волыни, а ныне – директор Карпат по развитию, Андрей Тлумак поделился мнением о игроке.

Я не соглашусь с тем, что Марцинюк не нужен Динамо или Шахтеру. В своей нынешней форме он однозначно должен интересовать такие клубы.

Чем больше конкуренция в грандах, тем лучше играть на все три фронта: чемпионат, еврокубки, Кубок Украины. Тем более Шовковский показал, как классно умеет использовать ротацию, и это приносит результат, ведь Динамо стало чемпионом, – сказал Тлумак в интервью «Украинскому футболу».