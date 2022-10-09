Цитаишвили отличился дебютным голом за сборную Грузии
Дебютный гол Цитаишвили принес «Леху» важную победу в борьбе за еврокубки
Ранее арендованный у «Динамо» вингер лишь раздавал ассисты
09 октября 20:29
Фото - Лех Познань
В 12-м туре польской Экстракласы «Лех» на своем поле переиграл «Радомяк».
Героем матча стал арендованный у «Динамо» полузащитник Георгий Цитаишвили. Грузин забил единственный мяч во встрече.
Как оказалось, это дебютный гол футболиста за польский клуб. До этого он записал себе в актив два ассиста.
«Лех» заработал 18 очков и на три балла отстает от «Плоцка» и «Погони» в борьбе за еврокубки. Но у познаньцев есть матч в запасе.
Чемпионат Польши, 12 тур
«Лех» – «Радомяк» 1:0Гол: Цитаишвили, 12
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