Дебютный гол Цитаишвили принес «Леху» важную победу в борьбе за еврокубки

Ранее арендованный у «Динамо» вингер лишь раздавал ассисты

Фото - Лех Познань

В 12-м туре польской Экстракласы «Лех» на своем поле переиграл «Радомяк».

Героем матча стал арендованный у «Динамо» полузащитник Георгий Цитаишвили. Грузин забил единственный мяч во встрече.

Как оказалось, это дебютный гол футболиста за польский клуб. До этого он записал себе в актив два ассиста.

«Лех» заработал 18 очков и на три балла отстает от «Плоцка» и «Погони» в борьбе за еврокубки. Но у познаньцев есть матч в запасе.

Чемпионат Польши, 12 тур

«Лех» – «Радомяк» 1:0

Цитаишвили, 12