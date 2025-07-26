Арсенал завершил подписание соглашения со Спортингом о переходе шведского нападающего Виктора Дьокереша, сообщает официальный сайт клуба.

Это соглашение завершает долгую сагу о будущем Дьокереша, после того как в начале лета его связывали с МЮ.

27-летний футболист подписал пятилетнее соглашение с «канонирами» после того, как переход был отложен из-за переговоров между клубами по поводу дополнительных платежей.

Окончательная сумма трансфера Дьокереша составила 63+10 миллионов евро с учетом бонусов. Часть из этих средств достанется бывшим клубам форварда – Брайтону и Ковентри, которые оставили за собой 15 и 10% от перепродажи.

Этот переход увеличит летние расходы Арсенала до 157 миллионов евро после покупки Мартина Субименди, Кепы Аррисабалаги, Кристиана Нергора, Нони Мадуэке и Кристиана Москеры.

В прошлом сезоне Дьокереш забил 63 мяча и отдал 17 результативных передач в 58 матчах за Спортинг и сборную Швеции.

Всего за лиссабонский клуб 27-летний футболист оформил 97 голов и 28 ассистов в 102 играх.

Арсенал не выполнил первое желание Дьокереша, но то, что ему предложили взамен, выглядит намного лучше.