Деньги ему гораздо менее важны, чем люди. Флик сделал красивый жест.

Павел Василенко

Главный тренер Барселоны Ханси Флик показал себя человеком, который думает о людях вокруг него. Согласно контракту, он получал определенную сумму в качестве вознаграждения за завоевание различных трофеев. Вместо того чтобы оставить деньги себе, он разделил их между всеми членами своей управленческой команды, от ближайших сотрудников до людей, ответственных за экипировку. Каждый из них получил около 10 000 евро, сообщает Sport.es.

Этот жест немца является выражением благодарности за работу, выполненную всеми членами управленческой команды в течение сезона, – работу, которая имела решающее значение для достижения успехов, приведших к завоеванию трех титулов: Ла Лиги, Кубка Испании и Суперкубка Испании.

Недавно Флик продлил свой контракт с Барселоной еще на один сезон, до 30 июня 2027 года. В ходе переговоров он также договорился об улучшении условий для своих ближайших сотрудников. То есть тренеров, которые приехали в Барселону вместе с ним. Это Маркус Сорг, Тони Тапалович и Хайко Вестерманн. Позже к команде присоединились аналитики Штефан Кнооп и Михаэль Хавеманн.