Дешам: «Этот матч был совсем не таким, как полуфинал Евро»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги полуфинала Лиги наций против Франции (5:4). Его слова приводит УЕФА.

Набрался багаж самых разнообразных эмоций. Было много хороших вещей, которые послужат нам добрую службу и в будущем. То есть не все надо выбрасывать в мусорную корзину. Хотя понятно, что если пропустил пять мячей, то ты не все сделал правильно.

В пропущенных голах очень легко обвинять именно защитников. Но не стоит забывать о уровне мастерства испанских футболистов. Против нас играл соперник высочайшего класса, который действует очень эффективно. И мы тоже здорово проявили себя в атаке.

Этот матч был совсем не таким, как в прошлом году [1:2 в полуфинале ЕВРО]. Очень редко в матчах против Испании кто-то может владеть мячом так много и создавать так много моментов. Их вратарь сделал много сэйвов. Мы тоже показали хорошую игру. Факты говорят сами за себя.

Против Германии нас ждет очередной сложный матч. У нас будет меньше времени на восстановление. Замены произойдут в обеих командах. Постараемся успеть восстановиться и победить, - объяснил Дешам.