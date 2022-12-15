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Мировой бокс. Еженедельник

Дешам: «Франции придется поработать, чтобы как можно лучше ограничить влияние Месси на игру»

Финал пройдет 18 декабря
Футбол Чемпионат мира по футболу
15 декабря 14:17
Дешам: «Франции придется поработать, чтобы как можно лучше ограничить влияние Месси на игру»
Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями Olé от предстоящего финала ЧМ-2022 против Аргентины.

«У этой команды есть очень классный игрок, и это Месси, который делает разницу. Нас ждет большая битва. Аргентина – агрессивная команда, но это хорошая агрессия».

Это последний чемпионат мира для Месси, и он может взять трофей на нем.

«Мы сделаем все, чтобы этого не случилось. Лишь одна из сборных получит третью звезду.

Месси великолепен со старта турнира. Четыре года назад все было иначе. Он начал матч не на той позиции, где мы ожидали, а заканчивал его нападающим. Сейчас у них есть нападающий, а у Месси много свободы. Он часто встречается с мячом и выглядит так, словно он в отличной форме.

Месси – лучший игрок мира или один из лучших. Нам придется поработать, чтобы как можно лучше ограничить его влияние на игру. Они тоже сделают это с некоторыми из моих игроков. Но это не та Аргентина, с которой мы играли четыре года назад».


Финал пройдет 18 декабря.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Франции (футбол) сборная Аргентины (футбол) Дидье Дешам

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