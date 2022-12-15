Дешам: «Франции придется поработать, чтобы как можно лучше ограничить влияние Месси на игру»

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями Olé от предстоящего финала ЧМ-2022 против Аргентины.

Это последний чемпионат мира для Месси, и он может взять трофей на нем.



Месси великолепен со старта турнира. Четыре года назад все было иначе. Он начал матч не на той позиции, где мы ожидали, а заканчивал его нападающим. Сейчас у них есть нападающий, а у Месси много свободы. Он часто встречается с мячом и выглядит так, словно он в отличной форме.

Месси – лучший игрок мира или один из лучших. Нам придется поработать, чтобы как можно лучше ограничить его влияние на игру. Они тоже сделают это с некоторыми из моих игроков. Но это не та Аргентина, с которой мы играли четыре года назад».