Дешам назвал конкретную позицию, на которую выпустит Мбаппе в полуфинале с Испанией.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам раскрыл некоторые наработки по составу на полуфинал Лиги наций против Испании. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Игроки ПСЖ с нами и нам помогут. Мы тренировались вчера и сегодня. Думаю, для них будет прекрасно сыграть против сборной Испании вскоре после финала Лиги чемпионов. Делаем все возможное, чтобы подготовка шла как можно лучше. Я продолжу анализировать ситуацию, а мы здесь, чтобы победить.

Я рассчитываю на тех защитников, которые есть сейчас. В идеальном мире я, конечно, хотел бы полагаться и на троих игроков, кто сегодня не с нами. Они играли у меня в обороне последние два года. Но это также означает, что я могу дать шанс кому-то другому. Возможно, ситуация не идеальная, учитывая нашего соперника и его нападающих. Но у меня есть 25 футболистов, и все они знают, чего я от них жду.

Я не люблю слово «месть». Это другой турнир, другой полуфинал. Это новая возможность выйти в финал. Я не хочу возвращаться к полуфиналу Евро-2024, но соглашусь, что тогда Испания переиграла нас – особенно во владении мячом. Не отрицаю, что в прошлый раз в ряде аспектов они были лучше нас, но не думаю, что между нами большая разница. Испания тогда победила с минимальным преимуществом.

Я хорошо знаю Дуэ. Возможно, сначала ему было трудно в ПСЖ, но в итоге он провел замечательный сезон. Стоит только поаплодировать за все, что он сделал. Особенно под конец сезона.

Килиан Мбаппе сыграет в центре. Возможно, позиция будет немного другой, учитывая Дембеле. Я не буду детально описывать, как мы сыграем в нападении, но у меня много пищи для размышлений по этому поводу.

В идеале в матче против Испании надо сыграть очень четко в обороне. Но если думать только об игре в защите, то нет смысла играть в футбол. Нужно найти необходимый баланс между защитой и нападением. Наш соперник любит и стремится больше играть на мяче. В целом, основная задача сделать так, чтобы сборной Испании не было легко на поле.

Очень хорошо, что сюда приехало много французских болельщиков. Не забуду ту атмосферу, которая была на Стад-де-Франс в матче против Хорватии. Наши болельщики остаются преданными нам долгие годы. Они всегда поддерживают свою сборную. Мы здесь, чтобы разделить с ними этот опыт. Наши болельщики – наша гордость.