Дешам – о 0:1 с Тунисом: «Достигли своей цели»

Дидье Дешам / Фото - Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями после неожиданного поражения в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Туниса (0:1). Слова специалиста передает RMC Sport.

Существовал риск здоровью нескольких футболистов, мы провели две игры с высокой интенсивностью. Мы смогли выпустить новичков, которые увидели, что такое матч чемпионата мира, почувствовали разницу. Мы достигли своей цели. Мы восстановимся, и затем для нас начнется уже новый турнир.