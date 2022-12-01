Определились еще две пары 1/8 финала чемпионата мира-2022
Дешам – о 0:1 с Тунисом: «Достигли своей цели»
Сборная Франции сенсационно уступила скромной команде в третьем туре группового этапа ЧМ
01 декабря 09:57
Дидье Дешам / Фото - Getty Images
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями после неожиданного поражения в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Туниса (0:1). Слова специалиста передает RMC Sport.
Я не знаю, нужно ли было засчитать гол Гризманна, возможно, там офсайд. Потребовалось время на то, чтобы судья разобрался, и радость наша поутихла. Но мы заслуживали гол. Нам было тяжело из-за принятых мной решений, и через четыре дня нам нужно будет использовать полученный опыт на пользу.
Существовал риск здоровью нескольких футболистов, мы провели две игры с высокой интенсивностью. Мы смогли выпустить новичков, которые увидели, что такое матч чемпионата мира, почувствовали разницу. Мы достигли своей цели. Мы восстановимся, и затем для нас начнется уже новый турнир.
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