Аргентинский полузащитник Бенфики Анхель Ди Мария объяснил, что именно он имел в виду своим жестом после забитого пенальти в ворота Бока Хуниорс в стартовом матче группового этапа Клубного чемпионата мира. Матч завершился вничью 2:2, но внимание зрителей привлекла именно реакция чемпиона мира после гола.

После точного удара с одиннадцатиметровой отметки Ди Мария поднял руку к небу.

Затем он сложил пальцы в форме сердца — жест, который он часто использует. В Аргентине это сразу вызвало домыслы, что игрок таким образом извинялся перед болельщиками Боки, хотя никогда не был частью клуба.

Сам Анхель опроверг такие интерпретации:

Нет, я не извинялся. Я просто поприветствовал свою семью — они были на трибунах. Все начали говорить, будто я просил прощения. Это неправда.

Следующий матч Бенфика проведет 20 июня против новозеландского Окленд Сити.