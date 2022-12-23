Ди Мария передумал завершать карьеру в сборной Аргентины

Также он хочет продолжить играть в Европе

Фото: Marca

Полузащитник Анхель Ди Мария передумал завершать карьеру в сборной Аргентины.

Перед ЧМ-2022 хавбек принял решение, что этот турнир станет для него последним на международном уровне. Впрочем, после победы на турнире он передумал, сообщает Marca.

Кроме того, он намерен также продолжить играть в Европе. Полузащитник не против продлить контракт с «Ювентусом», который истекает в конце сезона.

В финале ЧМ он забил гол в ворота Франции.

Такое же решение принял и форвард Лионель Месси. Он также продолжить играть за сборную Аргентины.