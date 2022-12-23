Ди Мария получил несколько предложений после финала ЧМ-2022, но хочет остаться в «Ювентусе»
Ди Мария передумал завершать карьеру в сборной Аргентины
Также он хочет продолжить играть в Европе
Фото: Marca
Полузащитник Анхель Ди Мария передумал завершать карьеру в сборной Аргентины.
Перед ЧМ-2022 хавбек принял решение, что этот турнир станет для него последним на международном уровне. Впрочем, после победы на турнире он передумал, сообщает Marca.
Кроме того, он намерен также продолжить играть в Европе. Полузащитник не против продлить контракт с «Ювентусом», который истекает в конце сезона.
В финале ЧМ он забил гол в ворота Франции.
Такое же решение принял и форвард Лионель Месси. Он также продолжить играть за сборную Аргентины.
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