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Ди Мария передумал завершать карьеру в сборной Аргентины

Также он хочет продолжить играть в Европе
Футбол В мире
23 декабря 20:28
Ди Мария передумал завершать карьеру в сборной Аргентины
Фото: Marca

Полузащитник Анхель Ди Мария передумал завершать карьеру в сборной Аргентины.

Перед ЧМ-2022 хавбек принял решение, что этот турнир станет для него последним на международном уровне. Впрочем, после победы на турнире он передумал, сообщает Marca.

Кроме того, он намерен также продолжить играть в Европе. Полузащитник не против продлить контракт с «Ювентусом», который истекает в конце сезона.

В финале ЧМ он забил гол в ворота Франции.

Такое же решение принял и форвард Лионель Месси. Он также продолжить играть за сборную Аргентины.

Андрей Усмонов
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Теги

Анхель Ди Мария сборная Аргентины (футбол) Ювентус

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