Чемпион мира 2022 Анхель Ди Мария заявил, что мечтает побороться с Росарио Сентраль за чемпионство после возвращения в родной клуб. Его слова приводит Matca.

Стать чемпионом в Сентрале - мечта, которую я не воплотил. Я постараюсь ее реализовать. Я мечтал о возвращении долгое время. Я хотел, чтобы это произошло скорее, но, к сожалению, это было невозможно. Теперь все позади, и сегодня я здесь, счастливый со своей семьей. Возвращение всегда было у меня на уме, с того дня, как я уехал. Я хотел этого и в прошлом году, но это было невозможно. Мы решили остаться в Европе еще на год с мыслью вернуться к обсуждению переезда, - рассказал Ди Мария.

Действующий чемпион мира находился в системе Сентраля с 7 лет, а уже в 17 дебютировал за основную команду. До переезда в Европу Анхель провел 39 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

Соглашение между Росарио и «Фидео» рассчитано до лета 2026 года.