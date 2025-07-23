Динамо проявляет интерес к полузащитнику хорватской Риеки Неко Янковичу. Об этом сообщает авторитетное издание Sportske Novosti.

23-летний футболист является универсалом — может сыграть как в центре поля, так и на позиции опорного полузащитника или левого вингера. В прошлом сезоне Янкович провел 45 матчей в составе Риеки во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

Кроме Динамо, на игрока также претендуют Вердер, Верона, Нюрнберг, Бернли и клубы из МЛС. По данным Transfermarkt, стоимость хорвата оценивается в 6,5 миллиона евро.

Динамо в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграло Хамрун Спартанс (3:0).