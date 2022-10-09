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«Динамо» хотело вернуть Мораеса летом

Форвард остался в Бразилии
Футбол Украинская Премьер-лига
09 октября 08:10
«Динамо» хотело вернуть Мораеса летом
Фото: ФК Шахтер

Нападающий «Коринтианса» Жуниор Мораес мог вернуться в Украину.

Он был основным кандидатом на усиление атаки команды летом. Его рассматривали вместе с Зе Луишем и Мунасом Даббуром в качестве усиления.

В итоге Мораес остался в Бразилии. Вероятно, он не захотел возвращаться в Украину. «Динамо» в итоге так и не усилилось нападающим.

«Шахтер» Мораес покинул весной вернувшись Бразилию. За «Динамо» форвард выступал с 2015 по 2018-й год.

Источник: Динамо Киев Inside Андрей Усмонов
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Теги

Жуниор Мораес Динамо Киев Шахтер Донецк

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