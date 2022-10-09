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«Динамо» хотело вернуть Мораеса летом
Форвард остался в Бразилии
09 октября 08:10
Фото: ФК Шахтер
Нападающий «Коринтианса» Жуниор Мораес мог вернуться в Украину.
Он был основным кандидатом на усиление атаки команды летом. Его рассматривали вместе с Зе Луишем и Мунасом Даббуром в качестве усиления.
В итоге Мораес остался в Бразилии. Вероятно, он не захотел возвращаться в Украину. «Динамо» в итоге так и не усилилось нападающим.
«Шахтер» Мораес покинул весной вернувшись Бразилию. За «Динамо» форвард выступал с 2015 по 2018-й год.
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