«Динамо не ищет легких путей». Журналист назвал причину неудачной игры с Пафосом
Динамо уступило Пафосу
около 1 часа назад
Журналист Руслан Свирин подвел итоги первого матча Динамо в рамках 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Пафоса (0:1).
Динамо Киев минимально проиграло Пафосу в первом матче третьего раунда квалификации ЛЧ. Откровенно слабый соперник, которого нужно проходить с закрытыми глазами. Но Динамо не ищет легких путей. Через неделю на Кипре матч-ответ. К слову, там даже еще чемпионат не начался, команда в разобранном состоянии. Но это не мешает киприотам создать разницу. Динамовцам нужно поработать над реализацией моментов. Шансы есть, голов нет. Старая причина с новыми исполнителями — Дубинчак, Ванат и Ярмоленко, как пример нежелательной связи поколений, — написал журналист в Facebook.
Обзор матча будет доступен на странице события Динамо - Пафос.
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