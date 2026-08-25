Сергей Разумовский

Украинский вингер Виктор Цыганков хочет договориться об особом условии в контракте с новым клубом. По информации «ТаТоТаке», футболист хочет, чтобы в случае его следующего трансфера определенный процент от суммы перехода получил киевский Динамо.

Ранее сообщалось, что Цыганков вместе со своим окружением прибыл в Амстердам. Там украинский футболист провел ознакомительную встречу с представителями Аякса. Основной этап предварительных переговоров, которые уже были согласованы с Жироной, должен состояться в ближайшее время.

Аякс рассматривает возможность подписания 28-летнего вингера, однако окончательная договоренность между сторонами пока что не достигнута. Если переговоры завершатся успешно, трансферная сумма за украинца, по данным источника, составит от трех до трех с половиной миллионов евро.

В таком случае Динамо сможет претендовать максимум на пять процентов от общей суммы сделки как клуб, который воспитал футболиста. Это связано с условиями договора между киевской командой и Жироной.

В контракте Цыганкова предусмотрено, что Динамо получит 50 процентов от следующего трансфера украинца, если сумма перехода превысит пять миллионов евро. Поскольку потенциальная сделка с Аяксом может быть дешевле, киевляне не смогут воспользоваться этим пунктом в полном объеме.

В то же время сам Цыганков хочет гарантировать Динамо финансовую выгоду от своего будущего перехода. По информации «ТаТоТаке», футболист стремится включить в контракт с новой командой условие, по которому именно киевский клуб, а не Жирона, получит предусмотренный процент от его следующего трансфера.

Пока что неизвестно, согласится ли на такое предложение Аякс. Для амстердамского клуба это может стать дополнительным пунктом во время переговоров, так как в будущем команда потенциально потеряет часть средств от продажи украинского вингера.

В то же время Аякс может быть не единственным претендентом на Цыганкова. По данным источников ТаТоТаке, украинским футболистом предметно интересуются еще две команды из испанской Ла Лиги и четыре клуба из других европейских чемпионатов.