Динамо подало заявку на сезон 2025/26
В список попали 43 футболиста
около 1 часа назад
Во вторник, 15 июля, киевское Динамо начало заявку футболистов для участия в сезоне 2025/26. Ранее эту процедуру первым среди клубов УПЛ завершил донецкий Шахтер – ещё 10 июля команда Арды Турана провела дебютный официальный матч сезона, разгромив финский Ильвес со счётом 6:0 в первом поединке квалификации Лиги Европы.
Для киевлян сезон начнётся на следующей неделе – бело-синие встретятся с победителем пары Жальгирис (Литва) и Хамрун Спартанс (Мальта).
В текущую заявку Динамо вошли 43 футболиста, среди которых только два легионера. Также в список включено 18 игроков, которые по возрасту могут выступать в молодёжном первенстве Украины среди команд до 19 лет.
Заявка киевского Динамо на сезон 2025/26:
Список А
Вратари:
- 35. Руслан Нещерет
- 51. Валентин Моргун
- 74. Денис Игнатенко
Защитники:
- 2. Константин Вивчаренко
- 4. Денис Попов
- 18. Александр Тимчик
- 20. Александр Караваев
- 40. Кристиан Биловар
- 44. Владислав Дубинчак
Полузащитники:
- 5. Александр Яцик
- 6. Владимир Бражко
- 7. Андрей Ярмоленко
- 8. Александр Пихальонок
- 9. Назар Волошин
- 10. Николай Шапаренко
- 15. Валентин Рубчинский
- 17. Анхель Торрес
- 22. Владислав Кабаев
- 29. Виталий Буяльский
- 45. Максим Брагару
- 91. Николай Михайленко
Нападающие:
- 11. Владислав Ванат
- 21. Владислав Супряга
- 39. Эдуардо Герреро
Список Б
Вратари:
- 71. Вячеслав Суркис
- Артем Сёмка
- Максим Роенко
Защитники:
- 32. Тарас Михавко
- 34. Владислав Захарченко
- Алексей Рыбак
- Максим Коробов
- Константин Губенко
- Даниэль Дехтяр
- Денис Дикий
Полузащитники:
- Иван Андрейко
- Денис Жданов
- Данил Ищенко
- Павел Люсин
- Владимир Озимай
- Кирилл Осипенко
- Богдан Редушко
Нападающие:
- 19. Фёдор Задорожный
- 99. Матвей Пономаренко