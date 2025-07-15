Во вторник, 15 июля, киевское Динамо начало заявку футболистов для участия в сезоне 2025/26. Ранее эту процедуру первым среди клубов УПЛ завершил донецкий Шахтер – ещё 10 июля команда Арды Турана провела дебютный официальный матч сезона, разгромив финский Ильвес со счётом 6:0 в первом поединке квалификации Лиги Европы.

Для киевлян сезон начнётся на следующей неделе – бело-синие встретятся с победителем пары Жальгирис (Литва) и Хамрун Спартанс (Мальта).

В текущую заявку Динамо вошли 43 футболиста, среди которых только два легионера. Также в список включено 18 игроков, которые по возрасту могут выступать в молодёжном первенстве Украины среди команд до 19 лет.

Заявка киевского Динамо на сезон 2025/26:

Список А

Вратари:

35. Руслан Нещерет

51. Валентин Моргун

74. Денис Игнатенко

Защитники:

2. Константин Вивчаренко

4. Денис Попов

18. Александр Тимчик

20. Александр Караваев

40. Кристиан Биловар

44. Владислав Дубинчак

Полузащитники:

5. Александр Яцик

6. Владимир Бражко

7. Андрей Ярмоленко

8. Александр Пихальонок

9. Назар Волошин

10. Николай Шапаренко

15. Валентин Рубчинский

17. Анхель Торрес

22. Владислав Кабаев

29. Виталий Буяльский

45. Максим Брагару

91. Николай Михайленко

Нападающие:

11. Владислав Ванат

21. Владислав Супряга

39. Эдуардо Герреро

Список Б

Вратари:

71. Вячеслав Суркис

Артем Сёмка

Максим Роенко

Защитники:

32. Тарас Михавко

34. Владислав Захарченко

Алексей Рыбак

Максим Коробов

Константин Губенко

Даниэль Дехтяр

Денис Дикий

Полузащитники:

Иван Андрейко

Денис Жданов

Данил Ищенко

Павел Люсин

Владимир Озимай

Кирилл Осипенко

Богдан Редушко

Нападающие: