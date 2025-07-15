Динамо получило первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
Чемпион Украины сразится с сильнейшим клубом Мальты
около 1 часа назад
Хамрун-Спартанс завоевал право сыграть против Динамо во втором квалификационном матче Лиги чемпионов.
Чемпион Мальты на домашнем поле совершил настоящее чудо после поражения в первом матче стартового раунда от Жальгириса (0:2). Отыграв фору в минус 2 гола, Хамрун дотянул до серии пенальти, где сумел оформить выход в следующий раунд квалификации.
Лига чемпионов. 1 квалификационный раунд. Ответный матч
Хамрун Спартанс - Жальгирис 2:0 (11:10 по пенальти, первый матч - 0:2)
Голы: Тиун, 35, Мбонг, 41
Второй квалификационный этап Лиги чемпионов пройдет 22/23 и 29/30 июля. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в третий отборочный раунд, а проигравший продолжит борьбу в Лиге Европы с той же стадии.