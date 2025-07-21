Футбольный журналист Игорь Цыганык поделился мнением о возможном трансфере полузащитника киевского Динамо Владимира Бражко.

— Если Динамо выйдет в Лигу чемпионов, то я думаю, что он не уйдет. Думаю, что его будут стараться засветить до последнего и поднимать цену. Когда ты играешь в Лиге чемпионов, она сразу растет. Это совсем другой уровень конкуренции на футбольном поле.

Так что если Бражко их продадут, то уже после Лиги чемпионов. Если киевляне туда не попадут, то есть шансы, что его отпустят. Но там будет Лига Европы, а это тоже достаточно серьезный турнир. Плюс Бражко может показать себя в квалификации на ЧМ, — сказал Цыганик в эфире своего ютуб-канала.