Динамо заинтересовано в трансфере бразильца из Карпат

Киевское Динамо рассматривает возможность подписания бразильского полузащитника Бруніньо, который провел удачный сезон в составе львовских Карпат. Об этом сообщил бразильский журналист Вадсон Фернандес, который специализируется на трансферах игроков из Южной Америки.

24-летний Бруніньо прошлым летом официально перешел в Карпаты из клуба Атлетико Матогросенсе и уже успел закрепиться в УПЛ. В сезоне 2024/2025 он сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Его техника, видение поля и мобильность сделали его одним из лидеров львовского клуба.

Динамо пока не комментирует слухи, однако заинтересованность в хавбеке свидетельствует о потенциальном начале переговоров. Столичный клуб активно работает над усилением состава на новый сезон, и Бруніньо может стать важной фигурой в обновленной середине поля.