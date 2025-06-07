«Динамовская» связка сборной Украины раскрыла, знала ли что-то о канадцах до июньского матча

Высоки ли знания Пихалёнка и Шапаренко о составе соперника?

около 11 часов назад

Шапаренко Піхальонок збірна України
Микола Шапаренко и Александр Пихальонок / Фото - УАФ
Сергей Стаднюк

Сергей Стаднюк

Полузащитники Динамо и сборной Украины Александр Пихальонок и Николай Шапаренко ответили на вопрос, знали ли они что-то о составе сборной Канады до стартового матча товарищеского турнира Canadian Shield.

Пихальонок признался, что знает лишь защитника Баварии Альфонсо Дэвиса:

Честно говоря, нет. Только Дэвиса знаю и все.

Піхальонок

Александр Пихальонок

Схожие познания и у Шапаренко:

Альфонсо Дэвис, но он травмирован. Там очень много качественных игроков. Я не знаю фамилий, но знаю, что это очень хорошая сборная, очень серьёзная.

Шапаренко

Николай Шапаренко

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что на Canadian Shield даст шанс каждому футболисту.

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