«Динамовская» связка сборной Украины раскрыла, знала ли что-то о канадцах до июньского матча
Высоки ли знания Пихалёнка и Шапаренко о составе соперника?
около 11 часов назад
Микола Шапаренко и Александр Пихальонок / Фото - УАФ
Полузащитники Динамо и сборной Украины Александр Пихальонок и Николай Шапаренко ответили на вопрос, знали ли они что-то о составе сборной Канады до стартового матча товарищеского турнира Canadian Shield.
Пихальонок признался, что знает лишь защитника Баварии Альфонсо Дэвиса:
Честно говоря, нет. Только Дэвиса знаю и все.
Схожие познания и у Шапаренко:
Альфонсо Дэвис, но он травмирован. Там очень много качественных игроков. Я не знаю фамилий, но знаю, что это очень хорошая сборная, очень серьёзная.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что на Canadian Shield даст шанс каждому футболисту.
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