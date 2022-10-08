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Директор «Динамо» по развитию: «Сейчас мы поддерживаем «Шахтер» во всех их начинаниях»
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08 октября 13:47
Фото: ФК Шахтер
Директор «Динамо» по развитию Максим Радуцкий рассказал об отношениях с «Шахтером» сейчас.
«Если честно, то хотелось бы сыграть в Киеве на «Олимпийском». Или на «Таврии» в Симферополе. В данной ситуации мы на 100% поддерживали «Шахтер» во всех их начинаниях. Я уверен, что они нас тоже. Мы друг друга в соцсетях с чем-то поздравляли.
Мы сидели с командой и смотрели: «А что сделали они? Вот это прикольно, это круто. Блин, мы хотели, а они уже сделали».
Мне очень понравилось то, что сделал «Шахтер» на матче с «Олимпиакосом». Ну как понравилось – с профессиональной точки зрения, потому что ни одному нормальному человеку понравиться это не может. Вроде тогда была трагедия с драмтеатром в Мариуполе, и они разложили на сиденьях детские игрушки. Не дай бог, чтобы в жизни любого человека была эта эмоция. Но, к сожалению, в нашей жизни это все есть».
Ранее была информация, что «Динамо» вскоре уволит Мирчу Луческу.
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