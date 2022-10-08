Директор «Динамо» по развитию: «Сейчас мы поддерживаем «Шахтер» во всех их начинаниях»

Фото: ФК Шахтер

Директор «Динамо» по развитию Максим Радуцкий рассказал об отношениях с «Шахтером» сейчас.

Мы сидели с командой и смотрели: «А что сделали они? Вот это прикольно, это круто. Блин, мы хотели, а они уже сделали».

Мне очень понравилось то, что сделал «Шахтер» на матче с «Олимпиакосом». Ну как понравилось – с профессиональной точки зрения, потому что ни одному нормальному человеку понравиться это не может. Вроде тогда была трагедия с драмтеатром в Мариуполе, и они разложили на сиденьях детские игрушки. Не дай бог, чтобы в жизни любого человека была эта эмоция. Но, к сожалению, в нашей жизни это все есть».