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«Днепр-1» может продать своего легионера в бразильский клуб

Нынешняя команда игрока хочет оформить полноценный трансфер
Футбол Украинская Премьер-лига
17 ноября 19:58
«Днепр-1» может продать своего легионера в бразильский клуб
Филипе Пирес / Фото - scdnipro1.com.ua
Бразильский «Жувентуде» планирует оформить полноценный трансфер вингера «Днепра-1» Фелипе Пиреса.

Пирес перешел в украинский клуб за 1 миллион евро из португальского «Морейренсе» в феврале этого года, однако после начала вторжения рашистов в Украину уехал играть на правах аренды сперва в голландский «АДО Ден Хаг», а затем в «Жувентуде».

Текущий договор аренды 27-летнего игрока с бразильцами истекает летом 2023 года, однако в «Жувентуде» хотят подписать полузащитника на постоянной основе.

В Серии А-2022 Пирес провел 11 матчей за «Жувентуде», в которых отличился 2 результативными передачами. Его команда по итогам чемпионата вылетела в Серию В.

Ранее «Днепр-1» начал переговоры с форвардом Артемом Довбиком касательно нового контракта.
Источник: sport.ua Владимир Кириченко
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СК Днепр-1 Фелипе Пирес

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