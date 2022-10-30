Балули больше не выйдет на поле в составе «Днепра-1»
«Днепр-1» минимально победил «Черноморец» и продолжает лидировать в УПЛ
Оторвались от «Шахтера» уже на 5 очков
30 октября 15:04
Фото: Днепр-1
«Днепр-1» в 10-м туре УПЛ снова победил – на этот раз без очков остался одесский «Черноморец».
Единственным мячом во встрече отметился Александр Пихаленок в середине первого тайма.
«Днепр-1» продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ, набрав уже 25 очков в 9 матчах. У догоняющего «Шахтера» 20 очков, но есть матч в запасе.
УПЛ, 10-й тур
«Днепр-1» — «Черноморец» 1:0
Гол: Пихаленок, 23
«Днепр-1»: Валеф, Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Амаш, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Назаренко, Довбик
«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Манджрекар, Селин, Путря, Кравченко, Политыло, Брагару, Бобко, Бадибанга, Гладкий
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