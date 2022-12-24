Маркевич: «Как «Днепр-1» может иметь связь с «Днепром»? Не знаю, как это возможно»
«Днепр-1» отпустил Ди Франко в Аргентину
Он стал игроком местного «Атлетико»
Фото: Днепр-1
Полузащитник Франсиско Ди Франко стал игроком «Атлетико» Тукуман.
Об этом сообщил сайт клуба. Контракт с аргентинцем подписан на два года.
Ранее он выступал за эту команду в аренде из «Днепра-1»., но теперь стал полноценным игроком команды. Вероятно, игрок не стал продлевать контракт с украинским клубом.
Его соглашение с «Днепром-1» было рассчитано до конца 2022 года. за днепрян он отыграл 54 игры.
Также он успел отыграть за «Карпаты».
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