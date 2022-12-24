«Днепр-1» отпустил Ди Франко в Аргентину

Он стал игроком местного «Атлетико»

Фото: Днепр-1

Полузащитник Франсиско Ди Франко стал игроком «Атлетико» Тукуман.

Об этом сообщил сайт клуба. Контракт с аргентинцем подписан на два года.

Ранее он выступал за эту команду в аренде из «Днепра-1»., но теперь стал полноценным игроком команды. Вероятно, игрок не стал продлевать контракт с украинским клубом.

Его соглашение с «Днепром-1» было рассчитано до конца 2022 года. за днепрян он отыграл 54 игры.

Также он успел отыграть за «Карпаты».