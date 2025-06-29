Виктор Дйокереш сообщил руководству лиссабонского Спортинга, что не намерен больше выступать за команду. По информации Фабрицио Романо и португальского издания Record, причиной стала личная обида форварда на президента клуба Фредерику Варандаша из-за невыполненного соглашения по трансферу.

По словам футболиста, руководство обещало отпустить его в случае хорошего предложения летом 2025 года. Ожидалось, что клуб согласится на трансфер за сумму около 60–65 миллионов евро. Вместо этого Спортинг настаивает на полной клаусуле – 85 миллионов, отказываясь даже вести переговоры. Дйокереш считает себя преданным и измученным ситуацией.

По данным британских СМИ, игрок готов даже бойкотировать тренировки, чтобы заставить клуб пойти на уступки. В свою очередь, президент Варандиш назвал действия форварда «шантажом» и подчеркнул, что клуб не намерен поддаваться давлению.

На Дйокереша претендуют топ-клубы Европы: Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси, а также Ювентус и команды из Саудовской Аравии. В прошлом сезоне швед забил 54 мяча в 52 матчах, выиграв Bola de Prata и став игроком сезона в Примейре.