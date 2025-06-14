Дьокереш дал четкий ответ на предложение Манчестер Юнайтед
Воссоединения с Аморимом не будет
около 1 часа назад
Виктор Дёкереш / Фото - Спортинг Лиссабон
Нападающий Спортинга Виктор Дьокереш не принял предложение Манчестер Юнайтед, сообщает Record.
Представители шведа проинформировали, что футболист не заинтересован в переходе в МЮ.
Предыдущий сезон швед провел в отличной форме. В 50 сыгранных матчах он забил 54 мяча и отдал 13 результативных передач.
Выступление нападающего привлекло внимание многих ведущих команд. СМИ уже сообщали об интересе со стороны Арсенала, Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико и Баварии.
Соглашение Дьокереша со Спортингом действует до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает форварда в 75 миллионов евро.
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