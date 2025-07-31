Дьокереш дебютировал за Арсенал в азиатском спарринге с Тоттенхэмом
Дерби Северного Лондона на другом конце света
около 1 часа назад
Арсенал завершил предсезонное турне по Азии, проведя финальный спарринг с Тоттенхэмом. Матч в Сингапуре завершился со счетом 0:1.
Северолондонское дерби запомнилось не только единственным голом Сарра почти с центра поля, но и первым появлением Виктора Дьокереша в новом клубе.
Несмотря на большое количество моментов, команде Микеля Артеты не удалось поразить ворота старых знакомых, уступив в итоге с разницей в один гол.
Защитник Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко вышел на 77-й минуте.
Арсенал после турне по Азии возвращается в Лондон и сыграет выставочные матчи в рамках Emirates Cup.
Товарищеская игра. Сингапур.
Арсенал - Тоттенхэм 0:1
Гол: Сарр, 45
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