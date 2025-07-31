Арсенал завершил предсезонное турне по Азии, проведя финальный спарринг с Тоттенхэмом. Матч в Сингапуре завершился со счетом 0:1.

Северолондонское дерби запомнилось не только единственным голом Сарра почти с центра поля, но и первым появлением Виктора Дьокереша в новом клубе.

Несмотря на большое количество моментов, команде Микеля Артеты не удалось поразить ворота старых знакомых, уступив в итоге с разницей в один гол.

Защитник Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко вышел на 77-й минуте.

Арсенал после турне по Азии возвращается в Лондон и сыграет выставочные матчи в рамках Emirates Cup.

Товарищеская игра. Сингапур.

Арсенал - Тоттенхэм 0:1

Гол: Сарр, 45

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