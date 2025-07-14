Полтавская Ворскла может в летнее трансферное окно заработать на продажах игроков более миллиона евро. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Сама система управления Ворсклы сейчас претерпела некоторые изменения. Вице-президент клуба Олег Лысак, которого мы ранее ассоциировали с главным десиджн-мейкером, сейчас занят, как я понимаю, решением финансовых вопросов, долгов. На следующей неделе обещают закрыть трансферные баны и заняться продажей действующих кадровых активов клуба. В этой области есть определенные достижения.

Павлюк продан за 600 тысяч у. е. Иеде – думаю, для вас это будет инсайдом – уезжает в Сербию, клуб Нови-Пазар. Продан он за 60 тысяч и процент от продажи. На самом деле там был какой-то очень краткий контракт у него, поэтому и такая небольшая сумма. Исенко, как и Романчук, станет игроком румынской Крайовы [Исенко уже официально перешёл в день выхода программы, – прим.], и там сумма 350-400 тысяч у. е. – это, как вы понимаете, компенсация за воспитание, потому что Павел уходит свободным агентом.

Яна Котик, игрок Ворсклы, перешла в Металлист 1925. И это, внимание, самая большая компенсация за подготовку игрока за всю историю женского футбола – там будет до 150 тысяч гривен. Это уже более миллиона. И еще есть активы – это Нестеренко и Кане, а также Хрипчук, там идут переговоры.