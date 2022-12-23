Довбик: «Украина выступила бы на ЧМ-2022 лучше, чем Уэльс»
Довбик – лучший игрок ноября-декабря в УПЛ
Форвард забил пять голов в пяти матчах
23 декабря 17:24
Фото: Днепр-1
УПЛ определила лучшего игрока по итогам ноября-декабря.
Им стал форвард «Днепра-1» Артем Довбик. На его счету пять голов в пяти матчах, а также один хет-трик.
В голосовании Артем опередил Михаила Мудрика, Виктора Цыганкова и Олега Мозиля.
Он завершил первую половину сезона в качестве лучшего бомбардира чемпионата. На счету Довбика 11 голов.
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