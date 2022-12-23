Довбик – лучший игрок ноября-декабря в УПЛ

Форвард забил пять голов в пяти матчах

Фото: Днепр-1

УПЛ определила лучшего игрока по итогам ноября-декабря.

Им стал форвард «Днепра-1» Артем Довбик. На его счету пять голов в пяти матчах, а также один хет-трик.

В голосовании Артем опередил Михаила Мудрика, Виктора Цыганкова и Олега Мозиля.

Он завершил первую половину сезона в качестве лучшего бомбардира чемпионата. На счету Довбика 11 голов.