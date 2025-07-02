Украинский форвард Артем Довбик может покинуть Рому в летнее трансферное окно.

Sololaroma.it сообщило о возможной сделке по обмену нападающими между Ромой и Ювентусом. По информации источника, Довбик может начать новый сезон в туринском клубе, тогда как в столицу Италии может перебраться сербский бомбардир Душан Влахович.

В этом сезоне Довбик провел 45 матчей, забив 17 голов и сделав четыре результативные передачи. У Влаховича аналогичные показатели — 17 мячей и пять ассистов в 44 встречах.

Контракт украинца с Ромой рассчитан до конца июня 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.

Ранее бывший футболист Ромы высказался о Довбике.