Довбик может продолжить карьеру в Ювентусе и стать частью громкого обмена
Рома готовит сумасшедшую сделку
около 1 часа назад
Артем Довбик/фото: Рома
Украинский форвард Артем Довбик может покинуть Рому в летнее трансферное окно.
Sololaroma.it сообщило о возможной сделке по обмену нападающими между Ромой и Ювентусом. По информации источника, Довбик может начать новый сезон в туринском клубе, тогда как в столицу Италии может перебраться сербский бомбардир Душан Влахович.
В этом сезоне Довбик провел 45 матчей, забив 17 голов и сделав четыре результативные передачи. У Влаховича аналогичные показатели — 17 мячей и пять ассистов в 44 встречах.
Контракт украинца с Ромой рассчитан до конца июня 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.