Павел Василенко

Бывший футболист Манчестер Юнайтед и сборной Эквадора Антонио Валенсия совершил героический поступок и не допустил, чтобы молодой человек прыгнул с моста.

Антонио Валенсия прокомментировал драматическую ситуацию в социальных сетях, объяснив общественности, что на самом деле произошло и как он, вероятно, спас жизнь молодого человека, который в отчаянный момент пытался покончить жизнь самоубийством.

«Молодой человек хотел покончить жизнь самоубийством, он был очень молод. Я вышел из машины и подошел к нему. Я пытался поговорить с ним и подбодрить его. Было тяжело, но он меня узнал. Слава Богу, вскоре приехали члены его семьи, и он сдался», – написал Антонио Валенсия.

После инцидента бывший футболист Манчестер Юнайтед обратился к людям с просьбой уделять больше внимания своему психическому здоровью.

Антонио Валенсия завершил карьеру в 2021 году, оставив свой наибольший след в клубе с «Олд Траффорд», за который он сыграл 339 матчей, забил 25 голов и отдал 58 результативных передач.

С «красными дьяволами» он выиграл два титула чемпиона Англии, Кубок Англии, два Кубка Лиги, а в сезоне 2016/17 выиграл Лигу Европы.