Дубль Цыганкова принес «Динамо» минимальную победу над аутсайдером УПЛ

Дебют Бартуловича оказался неудачным

Фото: ФК Динамо

«Динамо» и «Ингулец» сыграли перенесенный матч первого тура УПЛ.



Киевляне после ничьей в прошлом туре с «Колосом» сумели одержать минимальную победу. Оба гола на счету Виктора Цыганкова, отличившегося дублем еще до перерыва.

Во втором тайме коллектив с Петрового сумел сократить отставание до минимального усилия Артема Ситала, но на большее последней команды чемпионата Украины не хватило.

«Динамо» сравнялось по количеству набранных очков с «Зарей» и «Александрией», но у последней есть еще игра в запасе.

УПЛ. 1-й тур

«Ингулец» – «Динамо» 1:2 (0:2)

Голы: Ситало, 62 – Цыганков, 32, 45+1

«Ингулец»: Паламарчук, Нагиев, Поспелов, Ковалев, Саков, Кухарук, Коробенко (Клименко, 46), Казак (В. Близниченко, 46), Запорожец (Марусич, 83), Смоляков (А. Близниченко, 67), Ситало ( Резепов, 74).

«Динамо»: Нещерет, Кендзера (Караваев, 78), Забарный, Сирота, Дубинчак (Вовчаренко, 79), Андриевский, Шепелев (Перрис, 85), Цыганков, Буяльский, Лонвейк (Гармаш, 67), Ванат (Кулач) .

Предупреждения: Козак, Ковалев, Коробенко – Сирота.