Павел Василенко

Джейдон Санчо недавно расстался с Челси и вернулся в Манчестер Юнайтед. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что вингера хотят получить два больших клуба.

Прошлым летом для игрока не нашлось места на «Олд Траффорд». Решением стала аренда в Челси. Там Санчо показал неплохие результаты, но не всегда находил место в стартовом составе.

После выхода синих в Лигу чемпионов вступил в силу пункт, который обязывает лондонцев выкупить вингера. Однако игроку не удалось договориться с клубом об условиях контракта.

Челси пришлось заплатить штраф после того, как соглашение было разорвано, и Санчо вернулся в Манчестер. Однако ожидается, что он вскоре снова покинет клуб.

Как сообщает Ди Марцио, игроком интересуются два итальянских гранда. Речь идет о Наполи и Ювентусе, которые уже начали переговоры.

Наполи ведет переговоры с самим игроком. Убедить Санчо в проекте может быть абсолютно решающим.

Однако Ювентус подошел к этому вопросу иначе. Сначала она обратилась в Манчестер Юнайтед, желая узнать о требованиях «красных дьяволов».

Санчо сыграл 41 официальный матч за Челси в сезоне 2024/25, забив пять мячей и отдав 10 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.