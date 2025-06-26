В заключительном туре группы Е клубного чемпионата мира 2025 года состоялись два ключевых матча, которые определили участников плей-офф турнира.

На стадионе Лумен Филд в Сиэтле Интер одержал уверенную победу над аргентинским Ривер Плейтом со счетом 2:0. Первый мяч был забит на 72-й минуте Франческо Пио Эспозито после передачи Петра Сучича, а уже в компенсированное время точку в игре поставил Алессандро Бастони.

Решающим моментом стало удаление защитника Ривер Плейта Лукас Мартинеса, который на 66-й минуте грубо сбил Генриха Мхитаряна. Судья расценил это как фол последней надежды и показал красную карточку. В конце встречи, на 90+6-й минуте, вторую желтую и, соответственно, красную получил Гонсало Монтьель.

Благодаря этой победе подопечные Кристиана Киву завершили групповой этап на первом месте с семью очками и пробились в 1/8 финала, где их соперником станет бразильский Флуминенсе.

Группа Е. 3-й тур

Интер Милан (Италия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 2:0

Голы: Эспозито, 72, Бастони, 90+3

Во втором матче группы Е мексиканский Монтеррей разгромил японскую Ураву Ред Даймондс на арене «Роуз Боул» в Пасадине со счетом 4:0. Уже в первом тайме команда оформила комфортное преимущество — отличились Нельсон Деосса, Герман Бертереме и Хесус Корона. На 90+7 минуте Бертереме оформил дубль, поставив точку в матче.

Монтеррей, за который выступает опытный испанский защитник Серхио Рамос, финишировал вторым в группе с пятью очками и также вышел в плей-офф. В 1/8 финала мексиканцы сыграют с дортмундской Боруссией. Встреча состоится в субботу, 28 июня, в 23:00 по киевскому времени.

Группа Е. 3-й тур

Урава (Япония) – Монтеррей (Мексика) – 0:4

Голы: Деосса, 30, Бертереме, 34, 90+7, Корона, 38