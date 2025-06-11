Украинский специалист Иван Федык раскрыл планы команды на летнее межсезонье. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

23 июня команда соберется на базе и начнет тренироваться в двухразовом режиме. Планируем сыграть 9 спаррингов. Почти все контрольные матчи уже запланированы. Остается согласовать некоторые детали, после чего клуб сообщит о будущих соперниках на своих информационных ресурсах.

Сборы — это всегда тяжелая физическая работа. Но не стоит забывать, что также нужно наигрывать состав, и если мы говорим об атакующем футболе, то он требует больше работы с точки зрения понимания игры. Поэтому работы много, и от того, как мы подготовимся на сборах, будет зависеть наша игра в чемпионате.