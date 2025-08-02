Павел Василенко

Сербский теннисист Новак Джокович вскоре станет совладельцем французского клуба второго дивизиона Ле-Ман, сообщают СМИ этой страны.

По данным L'Équipe, Новак Джокович вскоре станет совладельцем клуба Ле-Ман. Серб сделает это не в одиночку, а вместе с другом белорусской теннисистки Арины Соболенко. Это Йоргос Франгулис, генеральный директор Oakberry, которая выходит в Ле-Ман через бразильский инвестиционный фонд OutField.

Интересно, что они не единственные известные личности, которые вложатся в Ле-Ман. Кроме них, к клубу также присоединятся известные имена из мира автоспорта, бразилец Фелипе Масса и датчанин Кевин Магнуссен. Их видение заключается в том, чтобы соединить традиции автоспорта города, известного 24 часами Ле-Мана, с футболом.

Ле-Ман сейчас играет во второй французской лиге, и одной из первых целей будет возвращение клуба в элитную Лигу 1.