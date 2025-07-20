Вратарь Манчестер Сити Эдерсон близок к завершению своей восьмилетней эпохи в английском клубе. Как сообщает GOAL, 31-летний бразилец согласовал личные условия контракта с турецким Галатасараем, который уже начал переговоры с Ман Сити по трансферной сумме.

В начале недели стало известно о предложении Галатасарая в размере трех миллионов евро. В Манчестер Сити считают его заниженным, однако могут пойти на уступки, учитывая желание самого Эдерсона переехать в Турцию.

Бразильский вратарь перешел в Манчестер Сити из Бенфики в 2017 году и стал одним из символов эпохи Хосепа Гвардиолы. За восемь сезонов он завоевал шесть титулов АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии и другие трофеи, проведя более 300 матчей во всех турнирах.

Вместо Эдерсона, Хосеп Гвардиола может взять в команду тер Штегена из Барселоны.