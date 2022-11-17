Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:30
Телемагазин
11:55
Гандбол. Бундеслига 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запорожье)

Экс-форвард МЮ: «Любой, кто захочет подписать Роналду уже понимает, что он создаст проблемы клубу если результаты будут плохими»

Саа не видит смысла в интервью португальца
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 ноября 12:10
Экс-форвард МЮ: «Любой, кто захочет подписать Роналду уже понимает, что он создаст проблемы клубу если результаты будут плохими»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Луи Саа оценил Manchester Evening News интервью форварда Криштиану Роналду и считает, что игрок покинет клуб.

«Раньше он отвечал на претензии игрой на поле. Интервью не может быть ответом на что-либо, и я не думаю, что оно поможет Криштиану решить проблемы. Он всегда доказывал все людям при помощи футбола.

Он впервые добивается того, чего хочет, таким образом. Ему это никак не поможет. Если он хочет уйти или считает себя преданным, интервью ему не поможет. Сейчас и не лучшее время, потому что тренер хорошо справляется.

Роналду показал, что нуждается в защите, он хочет защитить свое наследие, но клуб не собирается ему в этом помогать, а тренеру не за это платят.

Я не понимаю, чего его окружение добивалось при помощи этого интервью. Любой клуб, который хотел бы его подписать, посмотрит и поймет, что Криштиану начнет создавать проблемы, как только что-то не заладится.

Возможно, был бы смысл давать такое интервью по окончании карьеры или после заключения контракта с другой командой. Но он до сих пор в «МЮ». Не понимаю этого. Он имеет право выразить мнение, но ему это точно не помогло сейчас».

Роналду раскритиковал руководство и тренера МЮ.

В клубе считают, что с ним попрощаются.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Футбол Чемпионат мира по футболу
10:30
В МЮ отказались разрывать контракт с Роналду прямо сейчас
В МЮ отказались разрывать контракт с Роналду прямо сейчас
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 ноября 20:17
В МЮ готовы запретить Роналду возвращаться в клуб после чемпионата мира
В МЮ готовы запретить Роналду возвращаться в клуб после чемпионата мира
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 ноября 17:24
МЮ начал принимать ответные меры на интервью Роналду. Конкретики не будет, пока процесс не будет завершен
МЮ начал принимать ответные меры на интервью Роналду. Конкретики не будет, пока процесс не будет завершен
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 ноября 16:21
Роналду признался, что может завершить карьеру уже в 2022-м году при одном условии
Роналду признался, что может завершить карьеру уже в 2022-м году при одном условии
Футбол Чемпионат мира по футболу
18 ноября 13:23
18-летний вингер МЮ признан лучшим игроком месяца в клубе
18-летний вингер МЮ признан лучшим игроком месяца в клубе
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 ноября 11:50

Новости: Футбол

Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Украинская Премьер-лига
12:08
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
11:53
Тренер другого участника ЧМ заявил, что было бы несправедливо, если бы Месси не выиграл турнир
Тренер другого участника ЧМ заявил, что было бы несправедливо, если бы Месси не выиграл турнир
Чемпионат мира по футболу
11:29
Рябоконь: «Быстро вспомнил, как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять из автомата»
Рябоконь: «Быстро вспомнил, как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять из автомата»
Украинская Премьер-лига
11:12
Уход легендарного игрока заставил «Барселону» задуматься о Гвардиоле
Уход легендарного игрока заставил «Барселону» задуматься о Гвардиоле
Примерa (Испания)
10:46
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира по футболу
10:30
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле
Лига 1 (Франция)
10:15
На болотах все еще верят в то, что им дадут провести Суперкубок UEFA
На болотах все еще верят в то, что им дадут провести Суперкубок UEFA
Суперкубок UEFA
09:50
Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира
Превью Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира
Чемпионат мира по футболу
09:40
Все новости

Популярные новости

Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:40
3
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Футбол Украинские легионеры
18 ноября 13:05
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 11:59
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Бокс Профессиональный бокс
14 ноября 07:15
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 07:50
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 15:31
Все новости