Экс-форвард МЮ: «Любой, кто захочет подписать Роналду уже понимает, что он создаст проблемы клубу если результаты будут плохими»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Луи Саа оценил Manchester Evening News интервью форварда Криштиану Роналду и считает, что игрок покинет клуб.

Он впервые добивается того, чего хочет, таким образом. Ему это никак не поможет. Если он хочет уйти или считает себя преданным, интервью ему не поможет. Сейчас и не лучшее время, потому что тренер хорошо справляется.

Роналду показал, что нуждается в защите, он хочет защитить свое наследие, но клуб не собирается ему в этом помогать, а тренеру не за это платят.

Я не понимаю, чего его окружение добивалось при помощи этого интервью. Любой клуб, который хотел бы его подписать, посмотрит и поймет, что Криштиану начнет создавать проблемы, как только что-то не заладится.

Возможно, был бы смысл давать такое интервью по окончании карьеры или после заключения контракта с другой командой. Но он до сих пор в «МЮ». Не понимаю этого. Он имеет право выразить мнение, но ему это точно не помогло сейчас».