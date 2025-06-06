Экс-футболист Полесья объяснил, почему Ашур провалился в Житомире

Бывший нападающий Полесья Пилип Будковский поделился мыслями о бывшем наставнике Полесья Имаде Ашуре, который в конце прошлого сезона потерял работу.

Я к нему заходил, когда он только пришел. Он показывал видео, все. Говорит: «Ты мне подходишь». А я ему говорю: «Давайте, если я не подхожу – вы мне скажите сразу, чтобы я нашел команду». – «Нет-нет, все хорошо, будем работать вместе. Мы начали работать, у меня была травма. В принципе, я играл, забивал. Проходили сборы в Украине, он много разговаривал, много всего было. Мы собирались в комнате, он хотел сблизить коллектив, какие-то игры – прыжочки, квадратики. А что не получилось? Я не знаю. Было все нормально до того.

Для меня был показатель, когда мы пришли на теорию и смотрели тренировку U-19. Ты извини, мы будем играть в ЛК, а я буду смотреть U-19? Давайте будем смотреть Барселону. Надо брать пример с кого-то – с лучших. Что он выиграл с Днепром-1 U-19? Какие-то упражнения – типа, я хочу, чтобы вы вот так играли, где-то такая же агрессия была. Я думаю: «Это разные уровни. Мы играем в УПЛ, будем играть в Лиге конференций, где на вес золота одна игра, а ты нам показываешь такое?» Немного непонятно.

Когда игры были, он руками махал очень как-то показательно. Много разговаривает, психологию изучал, начинает нам это говорить, чтобы мы на свою думку это также взяли и были с ним просто на одной волне. Мало действий, много слов. Не знаю, это такой какой-то человек… Тяжело. Надо сначала, наверное, начать с команды, которая где-то снизу, Первая, Вторая лига, пусть выведет из Второй в Первую или из Первой в УПЛ, – сказал Будковский.