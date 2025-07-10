Экс-футболист сборной Украины не спешит заканчивать с футболом
Детали нового соглашения
около 1 часа назад
Евгений Селин / Фото - ЮКСА
<р dir="auto">Экс-футболист сборной Украины Евгений Селин переподписал контракт с первой лигой ЮКСА, сообщает Sport.ua.
37-летний футболист выступает за команду из Киевщины последние полтора года. За этот период Евгений провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
В предыдущей кампании Евгений сыграл 19 матчей: 1 гол, 1 ассист.
В сезоне 2024/25 ФК ЮКСА финишировал восьмым в Чемпионской группе Первой лиги: 27 очков в 22 поединках.
Прошло жеребьевка календаря Первой лиги 2025/26.