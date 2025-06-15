Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями матча 2 тура Евро-2025 между молодежными командами Украины и Финляндии. Его слова приводит «УФ».

На бумаге Украина сильнее Финляндии, но все нужно доказывать на футбольном поле. Если ребята выйдут с таким же желанием (как в матче с Данией – прим.) и будут играть в свой футбол, то должен быть хороший результат для нас. А это, конечно, только победа, только она нас устроит. Ребятам нужно держать концентрацию все 95 минут игры – это очень важно.

Украина выше классом, чем Финляндия. У нас неплохие шансы остаются на выход из группы, но права на ошибку уже нет.

Сейчас все будет решать психология, потому что физически наша команда очень хорошо готова к турниру, все игроки в хорошем игровом тонусе. Но финнов точно не стоит списывать со счетов. Нужно серьезно отнестись к этой игре, максимально серьезно, - сказал Федецкий.