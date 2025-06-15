Экс-футболист сборной Украины оценил шансы молодёжной команды впервые победить на Евро-2025
Права на ошибку уже нет
29 минут назад
Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями матча 2 тура Евро-2025 между молодежными командами Украины и Финляндии. Его слова приводит «УФ».
На бумаге Украина сильнее Финляндии, но все нужно доказывать на футбольном поле. Если ребята выйдут с таким же желанием (как в матче с Данией – прим.) и будут играть в свой футбол, то должен быть хороший результат для нас. А это, конечно, только победа, только она нас устроит. Ребятам нужно держать концентрацию все 95 минут игры – это очень важно.
Украина выше классом, чем Финляндия. У нас неплохие шансы остаются на выход из группы, но права на ошибку уже нет.
Сейчас все будет решать психология, потому что физически наша команда очень хорошо готова к турниру, все игроки в хорошем игровом тонусе. Но финнов точно не стоит списывать со счетов. Нужно серьезно отнестись к этой игре, максимально серьезно, - сказал Федецкий.
Подопечные Унаи Мельгосы следующий свой поединок на чемпионате Европы проведут 15 июня: соперником украинцев будет Финляндия. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
В первом туре группового этапа Евро-2025 сине-желтые проиграли Дании со счетом 2:3.
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