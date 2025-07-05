Сергей Стаднюк

Бразильский защитник Марлон Сантос вернется в Шахтер. Об этом в соцсети X сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Бразильский защитник Марлон согласился вернуться в донецкий Шахтер в качестве свободного агента – сделка уже заключена. 29-летний бывший игрок Барселоны вновь присоединится к украинскому клубу. Фабрицио Романо

🇧🇷🇺🇦 Excl: Brazilian defender Marlon has agreed to return to Shakhtar Donetsk as free agent, deal in place.



29 year old former Barça defender will re-join the Ukraine side. pic.twitter.com/hq7ifNDMon — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2025

Напомним, в 2016 году Марлон оказался в системе Барселоны, перейдя из Флуминенсе. Но в первой команде закрепиться не удалось, и в 2018 пришлось сменить клуб на Сассуоло.

В итальянском клубе бразилец стал одним из лидеров, после чего в 2021 году за 12 миллионов евро его приобрел Шахтер. Однако после лишь полгода в клубе легионер покинул команду из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. По арендам Марлон ездил до лета 2024 года, когда его контракт с «горняками» был прекращен.

До 1 июля был игроком Лос-Анджелеса, однако не договорился о продлении контракта.