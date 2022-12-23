Экс-игрок «Динамо» в шаге от перехода в клуб Серии А

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Драгович продолжит карьеру в «Сампдории»
23 декабря 21:10
Защитник «Црвены Звезды» Александар Драгович практически перешел в «Сампдорию».
Клубы близки к сделке. За него заплатят до 5 миллионов евро, сообщает La Repubblica.
На игрока рассчитывает тренер Деян Станкович. Он работал с ним, когда тренировал сербов.
Драгович отыграл в Сербии один год. Также он выступал за «Байер», «Лестер», «Базель» и «Динамо».
Есть вариант, при котором австриец достанется «Сампе» бесплатно.
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