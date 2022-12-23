Экс-игрок «Динамо» в шаге от перехода в клуб Серии А

Драгович продолжит карьеру в «Сампдории»

Защитник «Црвены Звезды» Александар Драгович практически перешел в «Сампдорию».

Клубы близки к сделке. За него заплатят до 5 миллионов евро, сообщает La Repubblica.

На игрока рассчитывает тренер Деян Станкович. Он работал с ним, когда тренировал сербов.

Драгович отыграл в Сербии один год. Также он выступал за «Байер», «Лестер», «Базель» и «Динамо».

Есть вариант, при котором австриец достанется «Сампе» бесплатно.