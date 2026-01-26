Экс-футболист сборной Украины Денис Олейник пообщался с Xsport о начале тренерской карьеры.

В октябре 2025 года украинец был назначен главным тренером молодежной команды СИК. Помимо работы с молодыми игроками, 38-летний специалист также вошел в тренерский штаб второй команды.

– Денис, после возвращения в Сейняйоки вы успели дебютировать тренером дубля. Какой это опыт?

– На протяжении всей карьеры я знал, что буду тренировать. Получал лицензию, ездил стажироваться к Петеру Бошу в ПСВ. Подошел к этому спокойно. Со своей стороны старался помочь ребятам.

– Местные фанаты тепло встретили ваше возвращение?

– У меня сложились довольно хорошие отношения с болельщиками, сотрудниками и руководством. Многие люди продолжают работать со времен игровой карьеры. Играя в Украине, я не терял связь с СИК. Очень счастлив вернуться сюда.

– Как развивалась история с вашим назначением?

– Еще будучи игроком в моем контракте была предусмотрена такая возможность. Все в клубе знали, что завершать я хотел в Украине, и при наличии хорошего предложения в СИК меня пойдут навстречу, чтобы я вернулся домой. За эти годы с президентом клуба сложились доверительные отношения. В июне 2022 года поступило приглашение от Ворсклы, которая тогда пробилась в еврокубки, пришел Виктор Скрипник, ставились амбициозные задачи.

Неохотно меня отпускали, поскольку президент не мог сам принять решение без согласования с советом директоров. Пришлось самостоятельно убеждать тренера, менеджмент клуба, что я хочу присоединиться к Ворскле, проявить солидарность с моим народом в первые месяцы полномасштабного конфликта. В результате трудных переговоров мы договорились, что после завершения игровой карьеры меня будут ждать в клубе.

Вернувшись в Украину, мы постоянно были на связи. Прошлым летом мы вернулись к этому разговору, и меня уверили, что все в силе. Предварительная договоренность была с июня. Я закончил обучение на тренерскую лицензию А в сентябре, после чего смог присоединиться к тренерскому штабу СИК II

– Перед этим вы стажировались у Руслана Ротаня, став свидетелем вице-чемпионства Александрии...

– Я не хотел сидеть сложа руки. По завершении карьеры прошлой зимой позвонил Руслану, который с удовольствием поделился со мной опытом. Мне очень импонировал футбол, в который играла Александрия. Я чувствую страсть, когда работаешь с футболистами, можешь поделиться своим опытом. В декабре побывал в расположении ПСВ, за что благодарен Петтеру. Нужно учиться у лучших, если хочешь сам чего-то достичь.

Атмосфера и коллектив были отличные. Ощущалось единство в коллективе, где каждый был за другого. Тренерскому штабу удалось выстроить такую экосистему, где все было нацелено на результат. Было много общения, что стало залогом этого успеха. Ребята понимали все, что просили тренеры. Опытные ребята, которые усилили команду, внесли большой вклад в общее дело. Все было на топ-уровне. Когда надо Петрович мог и пошутить, и прикрикнуть, прививал менталитет победителя. Ротань показал, что имея время и квалифицированных исполнителей можно построить команду, которая может дать результат.

Хочу поблагодаритьРуслану Ротаню за возможность набраться опыта в Александрии. Считаю его тренерский штаб лучшим в Украине по всем аспектам.

Руслан Ротань / Фото - ФК Александрия

– Капитализация результата в ущерб результату была оправданной?

– С моей стороны будет неправильно давать оценки руководителям Александрии. Многие факторы совпали в моменте, поскольку судьба игроков зависела от решения Ротаня, у которого заканчивался контракт, какие тогда предложения получила Александрия на лидеров. Новый тренер начал строить все с нуля. Мы видим, что руководители доверяют Нестеренко, ему дают работать. Дальше уже все от него будет зависеть. Очень много мелочей, которые влияют на результат.

– Я знаю, что вы сторонник нидерландской системы. В новом клубе существует выстроенная вертикаль, по которой играют от первой команды до самых младших?

– Сейчас будем прорабатывать это на уровне второй команды, в которой я ассистирую Паулу Лопешу, который провел много лет в системе Бенфики, будучи игроком, а затем тренером. Параллельно я работаю главным тренером с третьей командой в структуре СИК с юношами 15-16 лет.

Кроме меня и Паулу в команду пришел директор академии. Вместе пытаемся сформировать стратегию, которая будет двигать клуб к дальнейшему развитию. Главное, что мы единомышленники и смотрим в одном направлении.

У нас было время тщательно спланировать подготовку, чтобы начиная с января ребята начали работать по новой программе. Как тренируешься – так и играешь. Ребята довольно быстро все освоили, выкладываются на максимум, за что я благодарен каждому из них. Я вижу, что это начало приносить свои плоды. Они еще больше хотят узнавать что-то новое и становиться лучше. Молодежь в Финляндии очень хорошая. 31 числа начинается сезон. Думаю, что к этому времени мы полностью будем готовы.

– Говоря о молодежи, как идут дела у вашей дочери, которая выбрала для себя футбол?

– Стефания приехала со мной. Если 14-летней дали первый профессиональный контракт в команде уровня Металлист 1925, то явно не из-за фамилии. У нее есть все задатки продолжать развивать себя в футболе. Посмотрим, что она выберет в дальнейшем.

– У вас есть одна общая черта – вы оба не любите проигрывать.

– Это правда.

– Планируете приглашать нидерландских специалистов для усиления штаба?

– Не исключено, что будем приглашать тренеров на лекции, тренинги, чтобы наш штаб получил новые знания, которые можно будет внедрить в тренировочный процесс. Будем стараться использовать свободное время, чтобы извлекать для себя полезное.

Посмотрите, как здорово сейчас выступает Финляндия на уровне юношеских сборных. Строятся поля, много ребят и девушек занимаются футболом. В каждом уголке есть поле или манеж, на котором можно заниматься.

– Знакомство с командой много времени заняло?

– В СИК II за 3-4 дня со всеми познакомился. Быстро всех запомнил.

– Много людей осталось в клубе, которых вы еще застали?

– Если говорить о футболистах, то нет. Несколько ребят из второй команды, которые перешли в первую. Тренер по физподготовке, администратор уже 20 лет здесь, тренер вратарей. Большая часть осталась, параллельно с текучкой кадров. Многие радовались моему возвращению. Это оченьприятно.

Денис Олейник / Фото - СИК

– 10 месяцев паузы были полезными при переходе на тренерскую работу?

– Я не скажу, что это была пауза. Мог спокойно доиграть прошлый сезон, но тогда я бы потерял год времени, чтобы получить диплом А, который действующие футболисты получить не могут. Побыл в Александрии на стажировке, попробовал себя в медиафутболе с командой Жени Коноплянки: как себя провожать на скамейке, расписывать тренировки. Это был классный опыт, за что благодарен Вячеславу Грозному. У нас было такое, что расписал тренировку на 18 человек, а пришло 14, и надо было оперативно вносить коррективы. Это мне однозначно пошло на пользу.

– Не отговаривали ещё поиграть?

– Говорили, что я могу быть полезным для клуба, я чувствовал себя неплохо, но решение было принято двигаться в другом направлении. Футбола в моей жизни хватало и так: участвовал в игровых сериях Александрии, играл на любительском уровне за Авангард (Лозовая), дважды в неделю играл с друзьями.

– Текущее лидерство ЛНЗ, где вы заканчивали играть, стало неожиданностью?

– В ЛНЗ поняли, что для строительства команды нужно время. Активно развивается академия, команда может привлекать лучших игроков других команд. Игроки поверили в идею нового тренера, и мы видим команду, которая обыграла Шахтёр и Динамо, двигаясь шаг за шагом. Против них очень трудно играть. Каждый игрок выкладывается максимум. С командами, которые отдают им мяч, возникали определенные трудности.

В сегодняшней УПЛ со всеми командами трудно играть. Те результаты, которые они добились, положительно влияют на ментальность. Появляется больше уверенности. Впереди ещё 13 туров, и на этом отрезке очень много будет зависеть от желания работать на пределе возможностей, менталитета, работы над собой. Без коллектива в футболе успеха не достигают.

– Во всех командах есть игроки, которые играют большинство матчей, а кто-то довольствуется минимальной практикой. Это может разрушить команду изнутри?

– Я сам через подобное проходил. Важно понимать, что ты работаешь, это видят тренеры и ты должен быть готов в любую секунду помочь команде. В молодости я много обижался на тренеров, был недоволен, реагировал импульсивно. Потом уже я начал анализировать и сам нашёл ответы на цепочку событий, которой приводил к этому. Каждая ситуация тебе даётся для чего-то. Важно потом сделать выводы и двигаться вперёд. Начиная с себя тебе намного легче требовать от себя, чего ты хочешь достичь.

– Что для вас будет успешным маркером работы в Сейняйоки?

– На данном этапе я хочу помочь молодёжи развиваться. Маленькими шагами двигаться вперёд, чтобы через год вывести себя и ребят на новый уровень. Помочь им перейти с третьей команды во вторую. Очень много талантливых ребят, которые имеют задатки попасть в первую команду.