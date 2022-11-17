Экс-легионер «Днепра-1»: «Очень люблю всю украинскую нацию»

Александр Кобахидзе / Фото - УАФ

Бывший полузащитник «Днепра», «Днепра-1», «Кривбасса», «Волыни» и других украинских клубов Александр Кобахидзе поддержал народ Украины. Слова грузина передает пресс-служба УАФ.

Хочу сказать, что мы все в Грузии очень переживаем судьбу Украины, очень поддерживаем. Хочу обратиться к народу Украины: вы даже не представляете, как грузинский народ вас поддерживает. Как и вы, мы очень переживаем. Надеемся, что скоро наступит мир в наших сердцах, наших семьях, наших домах, и все будет как раньше, Украина будет процветать, а люди будут улыбаться, как было до войны. Я вас обожаю. Смотрите футбол, болейте за Грузию и Украину.