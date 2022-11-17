Гол игрока АПЛ помог сборной Украины U-19 стартовать с победы в отборе на Евро-2023
Экс-легионер «Днепра-1»: «Очень люблю всю украинскую нацию»
Бывший футболист признался, что на его родине поддерживают страну, воюющую за свою независимость
17 ноября 23:58
Александр Кобахидзе / Фото - УАФ
Бывший полузащитник «Днепра», «Днепра-1», «Кривбасса», «Волыни» и других украинских клубов Александр Кобахидзе поддержал народ Украины. Слова грузина передает пресс-служба УАФ.
Очень рад приветствовать молодежную сборную Украины на своей Родине. Я поддерживаю Украину. Очень люблю всю украинскую нацию. Это мои друзья, мой братский народ. Очень рад, что увидел своих давних друзей, особенно Русика Ротаня. 12 лет я был гостем в Украине, а сейчас они приехали на мою Родину. Интересно, как один из моих любимых игроков в Украине тренирует молодежную сборную.
Хочу сказать, что мы все в Грузии очень переживаем судьбу Украины, очень поддерживаем. Хочу обратиться к народу Украины: вы даже не представляете, как грузинский народ вас поддерживает. Как и вы, мы очень переживаем. Надеемся, что скоро наступит мир в наших сердцах, наших семьях, наших домах, и все будет как раньше, Украина будет процветать, а люди будут улыбаться, как было до войны. Я вас обожаю. Смотрите футбол, болейте за Грузию и Украину.
Напомним, молодежная сборная Украины отправилась в Грузию на сбор.
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