Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:30
Телемагазин
11:55
Гандбол. Бундеслига 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запорожье)

Экс-легионер «Днепра-1»: «Очень люблю всю украинскую нацию»

Бывший футболист признался, что на его родине поддерживают страну, воюющую за свою независимость
Футбол Сборная Украины
17 ноября 23:58
Экс-легионер «Днепра-1»: «Очень люблю всю украинскую нацию»
Александр Кобахидзе / Фото - УАФ

Бывший полузащитник «Днепра», «Днепра-1», «Кривбасса», «Волыни» и других украинских клубов Александр Кобахидзе поддержал народ Украины. Слова грузина передает пресс-служба УАФ.

Очень рад приветствовать молодежную сборную Украины на своей Родине. Я поддерживаю Украину. Очень люблю всю украинскую нацию. Это мои друзья, мой братский народ. Очень рад, что увидел своих давних друзей, особенно Русика Ротаня. 12 лет я был гостем в Украине, а сейчас они приехали на мою Родину. Интересно, как один из моих любимых игроков в Украине тренирует молодежную сборную.

Хочу сказать, что мы все в Грузии очень переживаем судьбу Украины, очень поддерживаем. Хочу обратиться к народу Украины: вы даже не представляете, как грузинский народ вас поддерживает. Как и вы, мы очень переживаем. Надеемся, что скоро наступит мир в наших сердцах, наших семьях, наших домах, и все будет как раньше, Украина будет процветать, а люди будут улыбаться, как было до войны. Я вас обожаю. Смотрите футбол, болейте за Грузию и Украину.

Напомним, молодежная сборная Украины отправилась в Грузию на сбор.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Кобахидзе УАФ Сборная Украины U-21 (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Хавбек «Шахтера» прибыл на матч с «Днепром-1», несмотря на вызов в молодежную сборную
Хавбек «Шахтера» прибыл на матч с «Днепром-1», несмотря на вызов в молодежную сборную
Футбол Украинская Премьер-лига
07:49
Павелко вручили повестку утром 18 ноября
Павелко вручили повестку утром 18 ноября
Футбол Сборная Украины
18 ноября 19:07
1
Экс-арбитр FIFA: «Лучи все пох*рил в украинском судействе»
Экс-арбитр FIFA: «Лучи все пох*рил в украинском судействе»
Футбол Украинская Премьер-лига
12 ноября 16:47
Лучший бомбардир «молодежки» в отборе на Евро назвал свой самый запоминающийся гол
Лучший бомбардир «молодежки» в отборе на Евро назвал свой самый запоминающийся гол
Футбол Сборная Украины
12 ноября 16:21
Хавбек сборной Украины U-21 вспомнил, как выводил на поле Ротаня перед международным матчем
Хавбек сборной Украины U-21 вспомнил, как выводил на поле Ротаня перед международным матчем
Футбол Сборная Украины
10 ноября 12:48
Защитник молодежной сборной Украины: «На Евро-2023 не едем отбывать номер»
Защитник молодежной сборной Украины: «На Евро-2023 не едем отбывать номер»
Футбол Сборная Украины
08 ноября 22:28

Новости: Футбол

Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Украинская Премьер-лига
12:08
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
11:53
Тренер другого участника ЧМ заявил, что было бы несправедливо, если бы Месси не выиграл турнир
Тренер другого участника ЧМ заявил, что было бы несправедливо, если бы Месси не выиграл турнир
Чемпионат мира по футболу
11:29
Рябоконь: «Быстро вспомнил, как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять из автомата»
Рябоконь: «Быстро вспомнил, как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять из автомата»
Украинская Премьер-лига
11:12
Уход легендарного игрока заставил «Барселону» задуматься о Гвардиоле
Уход легендарного игрока заставил «Барселону» задуматься о Гвардиоле
Примерa (Испания)
10:46
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира по футболу
10:30
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле
Лига 1 (Франция)
10:15
На болотах все еще верят в то, что им дадут провести Суперкубок UEFA
На болотах все еще верят в то, что им дадут провести Суперкубок UEFA
Суперкубок UEFA
09:50
Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира
Превью Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира
Чемпионат мира по футболу
09:40
Все новости

Популярные новости

Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:40
3
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Футбол Украинские легионеры
18 ноября 13:05
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 11:59
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Бокс Профессиональный бокс
14 ноября 07:15
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 07:50
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 15:31
Все новости