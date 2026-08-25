Сергей Разумовский

Тоттенхэм официально объявил о подписании бразильского вингера Манчестер Сити Савиньо. 22-летний футболист продолжит карьеру в лондонском клубе, который рассчитывает, что новичок поможет усилить атакующую линию команды.

Welcome to Tottenham, Sávio 🤍 pic.twitter.com/cluPZrKRHc — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 25, 2026

О завершении трансфера сообщили на официальном сайте Тоттенхэма. Детали контракта между сторонами в настоящее время не разглашаются, однако английские средства массовой информации сообщают, что базовая сумма перехода составляла около 75 миллионов фунтов стерлингов.

В то же время сделка предусматривает дополнительные выплаты. Манчестер Сити может получить еще десять миллионов фунтов в виде бонусов, если будут выполнены предусмотренные контрактом условия. Таким образом, общая стоимость трансфера Савиньо потенциально может достичь 85 миллионов фунтов.

Бразильский вингер провел в составе Манчестер Сити два предыдущих сезона. За это время он сыграл 84 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал 16 результативных передач.

В Манчестер Сити бразилец работал под руководством Пепа Гвардиолы и получил опыт выступлений на высочайшем уровне. В то же время в составе «городских» ему не всегда удавалось стабильно выходить на поле с первых минут из-за высокой конкуренции в атакующей линии.

До перехода в английский клуб Савиньо выступал за испанскую Жирону. Именно там он играл вместе с украинцами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком.