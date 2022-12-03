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Экс-президент «Ювентуса»: «Роналду оказался слишком дорогим для клуба»

Нынешнее руководство команды подало в отставку
Футбол Серия А (Италия)
11:10
Экс-президент «Ювентуса»: «Роналду оказался слишком дорогим для клуба»
Фото: Sky Sports

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи считает Il Messaggero, что нынешние проблемы команды связаны с приглашением в клуб Криштиану Роналду.

«Аньелли хотел подписать Криштиану, потому что это принесло бы огромную прибыль от маркетинга и приблизило бы «Ювентус» к победе в Лиге чемпионов. Но Маротта не согласился с этим и покинул клуб.

В результате, оказалось, что инвестиции в Роналду были слишком дороги. Вместе с тем, Фабио Паратичи, который настаивал на подписании Криштиану, втянул клуб в новые инвестиции, которые перегрузили баланс и поставили клуб в сложное положение.

Не случайность, что «Ювентусу» пришлось привлечь 700 миллионов евро свежего капитала. Между тем, случалось еще больше ошибок, таких как приглашение Маурицио Сарри, тест на итальянское гражданство Луиса Суареса или проект Суперлиги.

Мировоззрение Аньелли сильно изменилось. У него всегда было завышенное видение будущего «Ювентуса», например, Суперлига. Также он слишком много брал на себя и пренебрегал информированием совета директоров. Такого нельзя делать с клубом, который размещен на бирже».


Аньелли и все руководство клуба подало в отставку.

Андрей Усмонов
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Криштиану Роналду Ювентус

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