Экс-тренер «Шахтера» – один из кандидатов на пост главного тренера сборной Португалии

У специалиста два конкурента на должность рулевого национальной команды

Паулу Фонсека / Фото - Record

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека может возглавить сборную Португалии. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, экс-наставник «Шахтера» входит в число претендентов на должность. Руководство федерации уже приняло решение об отставке нынешнего коуча Фернанду Сантуша. В список кандидатов также входят Руй Жорже и Жозе Моуриньо.

При этом, препятствием для назначение нынешнего наставника «Ромы» может стать действующий контракт специалиста. Также проблемой являются потенциальные финансовые аппетиты.

Ранее сообщалось, что нападающий Криштиану Роналду не уйдет из сборной Португалии и хочет сыграть на Евро-2024.